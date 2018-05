Le conseil supérieur de la magistrature a procédé ce vendredi 4 mai 2018 à Lomé au lancement d’une vaste campagne de vulgarisation du guide des droits et obligations du justiciable et de la directive sur l’éthique et la déontologie du magistrat. Deux documents conçus pour moraliser et le justiciable et le magistrat afin de réduire les mauvaises pratiques qui gangrènent la justice togolaise dans son ensemble. C’est le président du Conseil Supérieur de la Magistrature Akakpovi GAMATHO qui a procédé à ce lancement qui va couvrir toute l’étendue du territoire.

C’est le top départ de la grande campagne de vulgarisation du guide des droits et obligations du justiciable et de la directive sur l’éthique et la déontologie du magistrat. S’inscrivant dans la logique d’une synergie d’action entre magistrats et justiciables pour une justice de qualité au service du peuple, le conseil supérieur du magistrat veut que ces deux documents soient disséminés et assimilés par la population appelée à contribuer à une bonne administration de la justice. Et pour cela les leaders d’opinion seront mis à contribution.

Aux côtés du Togo dans cette initiative de redorer le blason de la justice togolaise, l’Union européenne qui soutient le projet d’appui au secteur de la justice et dont l’appui financier a permis l’impression desdits documents. Cette campagne sera donc un rendez-vous permettant aux magistrats et aux justiciables de cerner chacun ses droits et devoirs dans l’optique d’une justice de qualité emprunte de vérité.