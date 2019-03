Promouvoir les droits des filles en éliminant toutes les pratiques culturelles discriminatoires à leur égard. Et c’est la lutte que mène plan Togo à travers sa campagne dénommé « aux filles l’égalité » Lancé ce 15 février à Lomé pour une durée de 5 ans. L’objectif est de mettre en place des conditions qui permettent aux filles et aux jeunes femmes de 0 à 24 ans d’avoir le contrôle sur leur propre vie et façonner un monde favorable pour l’équité genre au Togo.

Les filles et les jeunes femmes et en particuliers celles handicapées sont toujours victimes de discrimination et de violation de toute sorte malgré les efforts déployés pour l’amélioration de leur condition de vie. La campagne dénommée « aux filles l’égalité » se veut un espace d’échange, une lutte contre les croyances et normes sociales qui légitiment les violations des droits des filles.

Les filles et jeunes femmes représentent 52% de la population, leur épanouissement est un impératif afin qu’elles participent efficacement au développement du pays. Cette initiative de plan Togo permettra de répondre aux objectifs de la politique nationale d’équité et d’égalité du genre.

Médina SALAMI

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO