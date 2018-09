Le processus de la décentralisation enclavé au Togo depuis 2004 continue d’élargir son champ d’action. Et dans le but d’impliquer tous les acteurs de la société à ce processus, le ministère de la décentralisation et des collectivités locales et ses partenaires ont rencontré ce 20 septembre à Lomé. Une assise qui vient ainsi lancer la campagne nationale de formation, de sensibilisation, de communication et d’information sur la décentralisation. Les différentes parties prenantes seront outillées pour une meilleure vulgarisation du processus sur toute l’étendue du territoire de septembre à novembre.

rédaction tvt