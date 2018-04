Le Conseil Permanent de l’Artisanat a lancé officiellement ces activités ce samedi à Lomé. La mise sur pied du CPA vise à accompagner l’Etat togolais dans ces efforts de développement pour une amélioration des conditions de vies et de travail des artisans du Togo.

Le secteur de l’artisanat occupe près de 60% des activités de base de la population togolaise et absorbe environ 40% de la jeunesse. Pour structurer le secteur et permettre aux acteurs de tirer profit de leurs activités, le gouvernement a mis en place divers mécanismes et organisations à l’instar de la chambre de métier. Le conseil permanent de l’artisanat CPA porté sur les fonds baptismaux ce 21 Avril, vient en appui pour aider les artisans à travers des conseils et assistance technique et des formations.

Le CPA veut procéder par des actions coordonnées pour appuyer et soutenir les artisans togolais afin de leur permettre de rentabiliser leurs activités et de vivre de leur art.

Elie AGBA GNADAO