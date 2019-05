Lance ce 13 mai à Lomé du dispositif de l’assurance maladie pour les artisans. Après les agents publics, c’est au tour des artisans de bénéficier de cette assurance qui sera exécutée par l’INAM Institut National d’Assurance Maladie. Un projet qui s’inscrit dans le contexte des systèmes contributif de sécurité sociale aux secteurs informel de l’économie togolaise.

Encore de beau jour pour le secteur artisanal togolais, grand pourvoyeur d’emploi, ce secteur très diversifié qui regorge d’énormes potentialités dispose désormais d’un système de protection sociale. Ce dispositif qui sera exécuté par l’assurance maladie INAM va permettre aux artisans togolais de bénéficier de la prise en charge des risques liés aux maladies non professionnel.

Le processus a démarré il y a plus d’un an. Le ministère en charge de l’artisanat a voulu ce projet de creuset social afin de permettre aux artisans togolais de vivre décemment et de disposer des soins de santé de qualité. Au démarrage de ce dispositif de protection sociale des artisans, ils sont plus de 10 milles à s’enregistrer. En 7 ans d’activité l’INAM a touché plus de 360 milles personnes des agents public et assimilé.

Il est établi selon Madame Victoire TOMEGAH-DOBGE que les artisans sont confrontés à divers risques sociaux tels que, la maladie, les accidents et l’infirmité. Des événements malheurs devant lesquels, ils restent souvent impuissants puisque ne disposant pas suffisamment de ressource pour ce prendre en charge. Ils sont au même moment confronté à l’absence d’offre de couverture sociale adapté à leur besoin auprès des structures privés.

L’état vient donc à leur rescousse et leur offre un mécanisme approprié spécifique dans la mise en œuvre du plan national de développement PND. Le mécanisme va permettre progressivement de couvrir au minimum 100 milles artisans togolais d’ici 3 ans. Ainsi l’Etat tant sûrement vers l’assurance maladie universelle pour une totale inclusion sociale.

Edem SOUSSOUKPO

Elie AGBA-GNADAO