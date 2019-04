Ils sont plus de 2 millions, les togolais vivants à l’extérieur. Comment les amener à contribuer davantage au développement du pays ?c’est à cette question que le gouvernement tente de répondre à travers une feuille de route des togolais de l’extérieur rendue publique lundi dernier.

Partenaires au développement, corps diplomatiques accrédités au Togo, organisations de la société civile ou encore représentants des médias.il prennent connaissance de la nouvelle feuille de route des togolais de l’extérieur. Ce dispositif décliné en trois grands axes prend en compte non seulement la valorisation du capital humain, économique et social de la diaspora, le renforcement de la communication entre le gouvernement et la diaspora, mais aussi la défense de l’intérêt des togolais de l’extérieur. Une multitude de projets intégrés dans cette feuille de route avec pour finalité d’amener la diaspora togolaise à contribuer davantage au développement national.

Selon le ministre Robert DUSSEY, la diaspora togolaise est aujourd’hui estimée à plus de 2 millions dans le monde, contribue chaque années à environs 10% du PIB. Le gouvernement veut faire de ces togolais évoluant hors du pays, des partenaires stratégiques dans la mise en œuvre du Plan National de Développement PND. Après cette étape, une tournée sera menée en Afrique, en Europe et en Amérique pour recueillir l’avis des togolais en vue de l’amélioration de cette feuille de route.et les 28 et 29 novembre prochain, le 1er forum des togolais de l’extérieur sera organisé pour explorer les voies et moyens pour atteindre cette feuille de route.

Ekue SALLAH

Mise en ligne Ulrich AMEGA