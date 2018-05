Fini les difficultés d’accès aux crédits bancaires par les agriculteurs togolais. Togo Incentive-based Risk Sharing System for Agricultural Lending TIRSAL apporte enfin la solution et offre un nouvel horizon à l’agriculture, moteur de croissance économique. Ce mécanisme incitatif de finance agricole fondé sur le partage des risques a été lancé ce 25 avril par le chef de l’Etat Faure Essozimna GNASSINGBE. Les agriculteurs et les producteurs auront désormais des prêts bancaires à des taux d’intérêt très réduit pour booster leur production et participer à l’autosuffisance alimentaire et nutritionnelle.

Ce mécanisme innovant illustre bien la portée et l’intérêt de ce projet pour tout agriculteur et producteur togolais. Cette nouvelle approche vient apporter des solutions idoines aux défis persistants du secteur agricole notamment le manque de l’accès au financement par les producteurs.

Selon les statistiques, sur la période 2011-2016, seulement 0,3% du crédit bancaire a été alloué au secteur agricole et agro-industriel. Ce taux a baissé à 0,2% en 2017. Sur la même période les allocations des systèmes de financement décentralisé sont passées de 11 à 10%.

Elie AGBA GNADAO