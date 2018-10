C’est partie pour la 3è édition du marché du bien-être de la santé MaBest. Cet évènement consacré à la promotion de la santé, se tiendra du 04 au 10 mars 2019 sur le terrain de Totsi à Lomé. Axé sur la prévention, le traitement intelligent, ce rendez-vous sanitaire aura le mérite de prodiguer des conseils alimentaires et hygiéniques utiles à ceux qui feront le déplacement. L’annonce a été faite ce matin au cours d’une conférence de presse.

Ce concept qui promeut la santé pour tous, informe et éduque sur les pratiques alimentaires et sanitaires adéquates à adopter. Cette édition met en avant la prévention et le traitement intelligent. Elle verra la participation de diverse experts et professionnels de la santé pour des conseils et dépistages gratuit. Une manière pour aider les couches socioéconomique et professionnelles du pays à lutter efficacement contre les maladies et à remporter le pari d’une bonne santé.

Une cinquantaine de structures sont attendues à MaBest pour des expositions des produits, aliments et pratiques à haut impact sur la santé. Un regard croisé sur la médecine alimentaire et médecine moderne sera également fait.

rédaction tvt