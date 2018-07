Le Mécanisme incitatif de financement agricole (MIFA) basé sur le partage des risques a été officiellement lancé hier lundi au Centre des Expositions et Foires de Lomé par le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Le MIFA est l’outil par lequel le gouvernement entend révolutionner le monde agricole. Il s’annonce comme un trait d’union entre les acteurs de la chaîne des valeurs agricole et de financement du secteur agricole.

Ce lancement devrait ouvrir la voie à l’opérationnalisation de ce dispositif innovant qui devrait être le catalyseur du développement du secteur contribuant à ce jour à près de 40% au produit intérieur brut togolais.

Venus de plusieurs horizons, chacun de ses acteurs du monde agricole expose son savoir-faire et les soutenir dans le respect des normes internationales, favoriser de meilleures pratiques des chaînes de valeurs agricoles et financières est la vision du mécanisme. Une innovation du gouvernement qui prend en compte les sources de financement et d’appui des acteurs du secteur agricole ; ce qui devrait concourir à une croissance économique significative et inclusive. La foire de MIFA offre alors une opportunité de visibilité au secteur agricole.

Elie AGBA GNADAO