Le FNFI est un instrument de lutte contre la pauvreté à travers l’inclusion financière. C’est sur la base du succès qu’ont connus l’APSEF, l’AJISEF et L’AGRISEF, que le produit refinancement et le produit accompagnement à la formalisation ont été mis en place.

Le Fond National de la Finance Inclusive a été mis en place il y a 5 ans pour offrir des produits financiers adaptés aux populations jusque-là exclues des systèmes de financement classique. Aux autres produits existants déjà viennent s’ajouter les produits refinancement pour renforcer le fond et le produit accompagnement à la formalisation pour amener les acteurs du secteur informel à migrer vers le secteur formel. L’APSEF, Accès des Pauvres aux Services Financier, l’AGISEF, Accès des Jeunes aux Services Financiers et l’AGRISEF, Accès des Agriculteurs aux Services Financiers.

Ces trois premiers produits du FNFI ont fait leur preuve. Les bénéficiaires sont sortis de l’ombre à la lumière. Le président de la république s’est personnellement impliqué dans la création du FNFI.il s’est félicité des succès que cet instrument enregistre avec l’appui des partenaires dont l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Togo. L’APSFD a réaffirmé son engagement et son adhésion à cette politique en faveur des couches défavorisées. L’état togolais ne saurait répondre seul à tous les besoins des populations.il compte sur les banques nationales et internationales.la banque ouest africaine de développement, ORABANK et bien d’autres ont perçue la pertinence du FNFI, en lui ouvrant largement leur portefeuille.

Sur place, deux conventions ont été signés.la première celle la collaboration entre le FNFI et ORABANK, dans le cadre du refinancement.la deuxième convention a eu lieu entre ORABANK et l’ensemble des institutions de micro finances, partenaires du FNFI. Quelques jours avant le lancement de ces nouveaux produits du FNFI, la Fédération Nationale des Bénéficiaires des Services Financiers du FNFI crée en 2015 a tenu un congrès extraordinaire. Ce congrès a mis en place un nouveau bureau. Composé de 13 membres, il a été présenté au chef de l’état, à qui il a exprimé toute sa reconnaissance pour sa vision et son pragmatisme dans la lutte contre la pauvreté.

Nestor MOUZOU

Mise en ligne par Ulrich AMEGA