C’est depuis Tsévié qu’a été lancée la campagne de sensibilisation autour du Plan National de Développement PND. Dénommée PND TOUR, cette sensibilisation se fera dans plusieurs villes du Togo, histoire de permettre aux populations à la base de s’approprier le plan qui couvre la période 2018-2022.Il a été lancé par le chef de l’état Faure GNASSINGBE.

Le Plan National de Développement PND, objet de vulgarisation à la base.au total 19 villes sur toute l’étendue du territoire seront sillonnées pour permettre à la population de s’approprier le PND, Maîtriser sa vision ainsi que les axes stratégiques. Cette vaste campagne dénommée PND TOUR, est ici lancée à Tsévié par le chef de l’état Faure Essozimna GNASSINGBE. L’idée est d’amener chaque citoyen à devenir acteur du PND. Et pour que le message puisse être bien véhiculé, les interventions ont été faites en langue locale, L’EWE. Pour le ministre du commerce et de la promotion de la consommation locale, Kodzo ADEDZE natif du milieu, la préfecture du ZIO va tirer beaucoup profit du PND. Il a exhorté les siens à s’unir autour de cet ambitieux projet du chef de l’état, en vue d’améliorer leur condition de vie. Le message est visiblement passé et chaque acteur de la vie socio-économique de ZIO, connait le rôle qu’il doit jouer pour que d’ici à 2022, le PND soit une réalité.

La population de ZIO nourrit déjà un espoir certain en ce programme. Le secteur privé de la préfecture de ZIO apprécie aussi à sa juste valeur, cette politique de développement qui va lui permettre de valoriser son potentiel surtout dans le secteur de l’agriculture et de l’industrie manufacturière. Au nom du chef de l’état, le premier ministre a expliqué aux populations que le PND est une affaire nationale.il a précisé que ZIO est une zone essentiellement agricole, et donc les jeunes doivent mettre en valeur leur terre pour promouvoir l’agriculture.

Etant donné que le PND accorde une place prépondérante à la valorisation des chaines de valeurs depuis l’étape de la production à la commercialisation en passant par la conservation et la transformation. Le chef du gouvernement a insisté sur la paix qui est une condition sine qua non à l’investissement. Le PND c’est également un rendez- vous avec les jeunes du Togo à travers les potentialités de chaque localités. Et le président de la république a eu à apprécier le fruit du labeur des togolais de l’intérieur du pays.

Edem SOUSSOUKPO

Mise en ligne par Ulrich AMEGA