Le ministre de la planification et du développement a lancé ce 12 février à Lomé le programme d’investissement public PIP 2020-2022. Un programme triennal qui va permettre à l’Etat d’assurer une gestion efficace et efficiente de la partie investissement du budget de l’Etat pour la réussite du PND plan national de développement.

La mise en place du plan national de développement PND nécessite la réalisation des projets ayant un impact significatif sur la croissance économique et par ricochet l’amélioration du bien-être des populations. Le ministère de la planification et du développement lance le programme d’investissement public PIP 2020-2022. Un programme triennal qui va renforcer l’efficacité et la cohérence de la programmation des investissements publics.

Le programme est donc aligné sur les orientations stratégiques du plan national de développement PND. Il permettra de relever de nombreux défis liés à l’amélioration de la croissance économique et l’opérationnalisation de l’approche budget programme. A l’issu des travaux, les partis prenante vont s’approprier la méthodologie et les outils d’élaborations du PIP 2020-2022 afin de pouvoir œuvrer pour que les actions du gouvernements aient beaucoup plus de retombées positives sur le bien-être des populations.

Carmen AKAKPO

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO