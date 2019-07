Le ministère de l’environnement en collaboration avec l’UNESCO a lancé à Lomé un projet dénommé « développement durable basé sur la promotion des moyens de subsistance respectueux de la biodiversité autour du parc national de Fazao-Malfakassa » c’est un projet financé par le gouvernement indien à travers le fonds Inde ONU pour le partenariat au développement. Il vise à réduire les pressions anthropiques sur ces écosystèmes et préserver la biodiversité.

Le gouvernement indien et l’UNESCO s’engagent à contribuer à la préservation de la biodiversité et à l’amélioration de vie des populations. Le projet compte améliorer les connaissances des populations riveraines du parc Fazao-Malfakassa sur son potentiel économique et sa biodiversité. Il va s’étendre sur 2 ans et compte toucher 350 familles pour un total d’environ 1500 personnes.

La finalité de cette initiative est de poser les bases d’une économie fleurissante pour soutenir le développement du parc. Pour le ministre de l’environnement, ce projet constitue un pas de plus pour le Togo dans sa progression vers le renforcement du système de protection et de sauvegarde de la nature. A terme le projet développement durable basé sur la promotion des moyens de subsistance respectueux de la biodiversité autour du parc national de Fazao-Malfakassa va contribuer à promouvoir des moyens de subsistance alternative et diversifier l’économie locale.

Carmen AKAKPO

Elie AGBA-GNADAO