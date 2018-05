Au moment où notre pays s’apprête à célébrer la fête de l’indépendance et dans le souci d’offrir des soins de qualités aux populations, le président de la république Faure Gnassingbé a lancé officiellement ce 24 avril le projet de contractualisation au Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio. C’est une reforme dans le système sanitaire qui permet une meilleure gestion des ressources disponibles. C’est une délégation de gestion pour que les patients bénéficient de soins de santé appropriés. En claire c’est une approche pour reformer les formations sanitaires en transformant la manière de faire en matière de gestion au sein des structures sanitaires publiques.

La contractualisation n’est pas une privatisation mais une délégation de gestion à une société non étatique de certains services du CHU Sylvanus Olympio. Ces services sont la pharmacie, la morgue, le laboratoire et les services d’imagerie médicale. Cet aspect gestion qui est délégué à une autre société permettra d’avoir une visibilité sur les recettes et de façon collégiale définir les priorités en termes d’achat de matériels d’équipements et de soin à délivrer aux patients.

Cette contractualisation déjà expérimenté à Atakpamé et à Blitta va permettre au centre hospitalier Sylvanus Olympio de connaitre une nouvelle histoire.

