Le Togo démontre sa capacité de résilience à l’insécurité alimentaire. Atteindre l’autosuffisance alimentaire a tout prix et si besoin constituer une réserve en Afrique de l’ouest. L’ambition des plus hautes autorités se concrétise.

Le président de la république Faure GNASSINGBE a montré une fois de plus à Djagblé dans le Zio son engagement à réduire significativement la pauvreté. Il a lancé le 22 février dans le Zio les travaux du projet de développement de la pleine de Djagblé.

340 hectares destinés à l’aménagement hydroagricole et la construction d’infrastructures communautaires. Ce projet financé à hauteur de 9 milliards 600 millions de franc CFA par Arab Bank for Economic Developement in Africa (BAD, la Banque Islamique de Développement (BID) et l’Etat togolais est structuré en 4 volets à savoir : l’aménagement hydroagricole, les pistes de désenclavement, les infrastructures socio-collectives et la pisciculture. Le projet va générer de l’emploi dans le canton de Djagblé et d’Abobo composé de 9 villages.

Elie AGBA