Les produits forestiers non ligneux tels le Néré, le Karité, et le miel doivent faire l’objet d’une attention particulière en raison de leur importance tant dans l’alimentation que sur le plan économique. Le projet « appui à l’élaboration du programme national de gestion durable des produit forestiers non ligneux et la mise en place des actions prioritaire au Togo » s’inscrit dans cette logique. Le projet va contribuer à la création de l’emploi et à la réduction de la pauvreté.

Cette 2e phase du projet a été initiée pour faire face aux défis enregistrés dans l’exécution de la 1ère phase. Des défis entre autre, la non concrétisation de nombreux initiative, le manque des outilles de transformation moderne, la faible compétitivité sur les marchés nationales et internationales, le manque des données statistiques fiables sur la production. Ce qui rend faible la mobilisation des investissements. Il faut donc renverser la tendance du projet qui va de 2019-2023.

