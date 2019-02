Le projet GS 19 porté par la société globale du savoir veut pérenniser la politique du chef de l’Etat qui consiste à aider les jeunes à entreprendre à travers la création de certaines structures comme l’ARMP, le FAIEJ, le PRADEB, le FNFI, et le PASA. Le projet GS19 intervient dans 4 domaines : le prêt immobilier, prêt achat de véhicule et autres moyens de déplacement, prêt suivi agricole et offre agricole. De projet selon les promoteurs permet d’élargir les besoins en faveurs des masses.

Avec les conditions d’abonnement souples, le projet entend réduire l’inclusion financière en matière de mobilisation des ressources pour la satisfaction de certains jeunes, personnes assurées et autres dans la réalisation de leurs projets. Tout ceci pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population.

Arnold KILIOU