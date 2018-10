La population de la ville de Tsévié dans le Zio est désormais la plus écoutée par les administrations locales. Leurs doléances parviendront le tôt possible à qui de droit via l’utilisation de l’application « Nényo City » pour signaler tout désagrément qui surviendra : inondations, poteaux électriques endommagés, feux tricolores en pannes etc. cet outil numérique est au service des citoyens pour faciliter leur contribution dans le développement de la localité.

NEYNO CITY est une application mobile au service du développent local inclusif. Après le téléchargement et l’installation de l’application, il suffit de prendre une photo et lancer l’alerte auprès de la cellule de coordination de NEYNO CITY.

Le projet a été élaboré et mise en œuvre par les boursiers togolais du programme américain. Financé par l’ambassade d’Amérique au Togo, Néyno City dans sa phase pilote a subdivisé la ville de Tsévié en 3 parties : Tsévié nord 1, Tsévié centre et Tsévié sud.

rédaction tvt