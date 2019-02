Le projet de promotion de la micro assurance dans le secteur informel à Lomé a été lancé ce 07 février avec pour objectif de contribuer a l’amélioration des soins de santé des populations du secteur informel à Lomé.

Les travailleur du secteur informel sont lésés en matière d’assurance et donc exposé à de diverses maladies dont la prise en charge dépasse la plupart des cas leurs capacités financières. La faiblesse des revenus des ménages issus de ce secteur, l’absence d’information sur l’assurance, l’exclusion de la protection sociale en sont les causes. Le projet promotion de la micro-assurance dans le secteur informel veut relever la vulnérabilité des ménages relevant du secteur informel à Lomé face aux risques sociaux en leur offrant la possibilité d’avoir une prise en charge médicale, efficace et efficiente.

C’est un projet lancé depuis 3 ans avec une première phase qui a fait ses preuves auprès des bénéficiaires. La couverture maladie universelle occupe de plus en plus une place importante dans les politiques de santé publique. Ces initiatives privées de couverture sociale du secteur informel viennent donc en appui aux efforts du gouvernement pour répondre aux besoins de soins de santé équitable et de qualité à tous les citoyens togolais.

Dodo WARE