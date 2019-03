Acteurs politiques et organisations de la société civile se sont retrouvés ce 20 février à Lomé pour s’approprier et échanger sur le projet de vulgarisation et de renforcement de capacités des membres G7 et une suivie de la mise en œuvre de la feuille de route pour une sortie de crise sociopolitique lancé par le groupe des 7 OSC. Un projet qui a pour but de contribuer à la consolidation de la paix, de rendre concluant les efforts des facilitateurs paix de la CEDEAO afin d’éviter les violences surtout aux prochains échéances électorales. Le projet est financé par OSIWA, open society initiative for west africa.

Le groupe des 7 organisations de la société civile G7 ensemble pour poursuivre la mission des facilitateurs de la CDEAO face à la crise socio politique que traverse le Togo depuis août 2007. Et c’est à travers un nouveau projet de consolidation de la démocratie et de la paix qu’il s’engage à appuyer les efforts en cours pour renforcer les mesures d’apaisement, promouvoir la bonne gouvernance et surtout renseigner la population sur le contenu et les enjeux de la feuille de route de la CEDEAO.

Le projet vulgarisation et renforcement de capacité des membres du G7 et suivi de la mise en œuvre de la feuille de route pour une sortie de crise sociopolitique togolaise veut servir donc de pont entre les protagonistes en vue d’une cohésion entre les citoyens de diverse bord politique. Le G7 prévoit une rencontre avec les différents acteurs de la crise, le comité de suivi de la CEDEAO, les parties de l’opposition en vue d’accélérer le processus de paix et de résoudre de façon définitive cette crise pour une stabilité et un développement durable au Togo.

Dodo WARE