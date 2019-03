La journée internationale de la francophonie c’est le 20 mars prochain.la communauté francophone à travers le monde va célébrer les valeurs de solidarité et de diversité à travers une langue : le thème de cette année, est axée sur le thème : en français …s’il vous plait. Dans cette perspective, il a été lancé ce matin la quinzaine de la francophonie, 15 jours d’activités riches qui vont déboucher sur le 20mars.

C’est parti pour 15 jours de célébration des valeurs de liberté, de solidarité et de diversité que porte la francophonie.la quinzaine de la francophonie au Togo, c’est un ensemble d’activités festives à la culture, les sciences, le sport, l’éducation et la gastronomie. Des activités qui annoncent le 20 mars, journée internationale de la francophonie. L’évènement sera célébré par plus de 300 millions de locuteurs dans les 88 états membres. Cette année les réflexions porterons sur le thème : EN FRANÇAIS… S’IL VOUS PLAIT.

Le français considéré comme une langue de rapport et de lien, se décline également de manières multiformes mixé avec les différents accents de terroir, des langues nationales et des jargons spécifiques. Un mélange qui l’enrichie et assure sa survie universelle. Cette langue de Molière est aujourd’hui la cinquième la plus parlée au monde.la quinzaine de la francophonie, c’est en perspective des moments d’échanges et de prise de décision sur des questions importantes qui interpellent les peuples de cette communauté.

Edem SOUSSOUKPO

Mise en ligne par Ulrich AMEGA