De nombreux techniciens industriels venus de la SALT, TOGOCOM, SGMT et TEG ont été accueillis ce 30 janvier au centre de formation aux métiers industriels CFMI pour une session de renforcement des capacités. Le projet financé par le fonds national d’apprentissage professionnels FNAFPP est destiné à reconvertir certains agents et donner à d’autres des outils nécessaires pour leur perfectionnement. La session qui a une durée de 5 à 30 jours a pour objectif de renforcer les capacités des techniciens pour une meilleure productivité de leurs entreprises.

Ils sont plus d’une vingtaine de stagiaires venus de différentes entreprises(SALT,TOGOCOM,SGMT et TEG) répartis dans divers secteurs selon les besoins de leurs sociétés pour acquérir de l’expérience ici au Centre de Formation aux Métiers Industriels CFMI.Ce projet de formation ou de remise à niveau des techniciens industriels est subventionné par le Fond National d’Apprentissage de Formation et de Perfectionnement Professionnel FNAFPP.A la rencontre avec les patrons d’entreprises ayant envoyé les agents aux renforcement des capacités, les responsables du CFMI ont dit l’importance pour les entreprises de remettre à jour les compétences de leurs employés. Le CFMI forme aux filières transversales du secteur industriel. C’est un dispositif mis en place par l’état togolais pour répondre aux besoins en main d’œuvre qualifiée et renforcer la compétitivité des entreprises togolaises et étrangère

Augustin KOSSI

mise en ligne par Ulrich AMEGA