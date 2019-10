La mission d’évaluation du système des marchés publics selon la méthodologie MAPS II vient d’être lancée ce 18 septembre à Lomé. Il s’agit d’une autorisation qui permettra d’analyser les systèmes de passation de ces marchés publics afin de mieux relever les défis de l’heure.

Vers un meilleur assainissement de commandes publiques au Togo. Un nouvel outil d’évaluation du système de passation des marchés publics dénommés MAPS II permettra désormais à l’autorité de régulation des marchés public ARMP de mieux répondre aux défis qui jusque-là gangrènent le secteur. Développée par l’organisation de coopération et de développement économique OCDE cette nouvelle méthodologie se focalise sur une auto évaluation basée sur 4 piliers répondant aux standards internationaux.

La méthodologie MAPS II répond le mieux aux directives de l’UEMOA et aux indicateurs de l’OCDE. Elle permettra selon le directeur de cabinet représentant le ministre de l’économie et des finances de réduire considérablement le délai de passation des marchés publics. C’est donc une innovation initiée par le gouvernement togolais et qui s’inscrit parmi les grandes réformes engagées dans le secteur. Et le Togo est accompagnée dans cette démarche par la banque Africaine de développement et la banque mondiale.

Ferdinand DJASSOA