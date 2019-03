L’office togolais des recettes OTR en collaboration avec l’union togolaise de banque UTB a lancé ce matin à son siège, le télépaiement. Un mécanisme numérique qui vient soulager les opérateurs économiques surtout les entreprises dans leur démarche de paiement des taxes et impôts à l’OTR.

L’OTR et l’UTB se mettent ensemble pour offrir le télépaiement aux opérateurs économiques et entreprises. Un système électronique qui permet désormais aux entreprises et opérateurs économiques de payer leur taxe et impôts facilement et ce sans avoir à se déplacer dans un démembrement de l’office.

L’initiative traduit la volonté de l’office togolais des recettes de se rapprocher davantage des contribuables et de leur faciliter l’accomplissement de leur devoir civique en matière du paiement des taxes et impôts.la déclaration de paiement de l’impôt est donc numérisée et sécurisée pour les contribuables. Un système qui leur permet de gagner en temps et en coût.

Luc ASSIH

Mise en ligne Ulrich AMEGA