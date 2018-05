Le chef de l’Etat Faure Essossimna GNASSINGBE, à Barkoissi, a procédé à la pose de la première pierre, coup d’envoi de construction du 2ème Institut de Formation pour l’Agro-développement (IFAD) qui est dédié à l’élevage. Etendu sur 320 hectares, il sera composé d’une laiterie, d’un abattoir, d’un barrage, d’un internat et d’autres infracteurs en plus d’un bloc administratif et pédagogique. C’est un projet d’appui au développent et à la modernisation du secteur agricole axé sur la création agropastorale, une volonté du chef de l’Etat pour consolider les appuis du PNISA.

Le chef de l’Etat dans le contexte de rénovation des filières de formation de l’enseignement technique matérialise ce projet qui offre à la jeunesse togolaise la possibilité de se former en élevage de gros bétails. Un institut qui entend renforcer des capacités techniques des coopératives et la transformation des produits. Objectif, assurer la formation technique, le développement agricole et donner l’occasion aux jeunes de créer leur propre entreprise en s’appuyant sur le travail bien structuré et un environnement favorable.

Elie AGBA GNADAO