Dans la dynamique de la mise en œuvre du plan national de développement PND Mme Victoire TOMEGAH-DOGBE ministre en charge de la jeunesse et du développement a procédé au lancement des travaux à haut intensité de main d’œuvre THIMO dans le Yoto. Ils visent à donner l’occasion aux jeunes des milieux ruraux de se lancer dans le volontariat, de participer aux activités communautaires et d’acquérir des valeurs civiques. Les THIMO relèvent de la composante 1 du projet d’opportunité d’emploi des jeunes vulnérable à travers le volontariat communautaire.

C’est une action de plus pour réduire les disparités, resserrer les liens entre les togolais et offrir aux plus vulnérables l’occasion de s’épanouir. La ministre en charge du développement à la base au nom du chef de l’Etat donne la possibilité à 14 milles jeunes dont 7 milles femmes sur toute l’étendue du territoire national de participer aux travaux à haute intensité de main d’œuvre. Ces jeunes bénéficieront également au cours de leur mission de volontariat des formations sur le développement d’affaire et sur les compétences de vie.

Sont concernés par les THIMO, des jeunes âgés de 18 à 35 ans, handicapés ou non, déscolarisé ou non en situation de pauvreté. 200 villages des 150 cantons les plus pauvres du Togo sont retenus par la composant 1 intitulé volontariat communautaire et formation dans le contexte du projet EJV opportunité d’emploi pour les jeunes vulnérables financé par la banque mondiale à hauteur 9 milliards de F CFA. 5040 jeunes sur 7520 enregistrés dans 72 villages ont été déjà sélectionnés par tirage au sort et le processus d’identification des 8960 jeunes restants sont en cours dans les 128 villages qui n’ont pas encore tenu leur assemblée de sélection des jeunes.

Edem SOUSSOUKPO

Elie AGBA-GNADAO