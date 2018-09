Depuis la dernière mise à jour en 2013 du rapport d’état du système de l’éducation nationale et du plan sectoriel de l’éducation, le Togo a enregistré des efforts dans le secteur de l’éducation. Aujourd’hui, acteurs de l’éducation et partenaires techniques et financiers sont à une assise de 2 jours pour revisiter les documents de stratégies sectoriel, identifier les défis à relever afin d’assurer à tous, une éducation équitable, inclusive et de qualité.

A cette rencontre, les différents acteurs du système éducatif national vont faire le point des avancées enregistrées dans le domaine au cours de ces 5 dernières années en vue de noter les défis à relever. L’actualisation du plan sectoriel de l’éducation témoigne de l’engagement du gouvernement à asseoir un système éducatif de qualité. Le ministre des enseignements primaires secondaires et de la formation professionnelle reste conscient du chemin à faire pour atteindre cet objectif.

Le nouveau plan sectoriel de l’éducation devra également prendre en compte l’allègement des programmes de l’enseignement secondaire en général ainsi que la politique nationale de la petite enfance. Ceci pour assurer une éducation inclusive et de qualité en adéquation avec l’emploi et la formation.

Elie AGBA GNADAO