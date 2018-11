La croix rouge togolaise et française ont dans le cadre de leur coopération réalisé un centre d’accueil et d’hébergement pour les étudiants infirmiers de la croix rouge française qui viennent pour des stages à l’hôpital de Vogan. Le centre a été rénové pour offrir plus de confort aux étudiants. Ce 05 novembre, l’ambassadeur de France au Togo a inauguré le centre et puis procédé à la pose de la première pierre pour les travaux de son extension.

rédaction tvt