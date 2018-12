Le président de la république Faure Essozimna GNASSINGBE a procédé ce 03 décembre à Lomé à la pose de la 1èr pierre du carrier Hôtel. Il s’agit d’un centre d’hébergement et de stockage de données informatique. C’était lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée sur le site qui va abriter la dite infrastructure sise derrière l’immeuble de Togo télécom. La construction de ce carrier Hôtel vise à améliorer la connectivité et réduire les coûts des communications et d’hébergement au Togo.

Avec cet acte majeur que le président de la république a posé, le Togo est désormais en passe de devenir le 3è pays de la sous régions ouest africaine à se doter d’un centre d’hébergement et de stockage de données très performants appelé Carrier Hôtel. C’est un grand pas dans la concrétisation de la vision du chef de l’Etat qui veut faire du Togo un hub logistique d’excellence de services et un centre international d’innovation et de compétence digitale. En terme d’infrastructure voici a quoi va ressembler l’ouvrage à l’issu des travaux.

D’un cout total de 12 milliard de FCFA, les travaux sont entièrement financés par le groupe de la banque mondiale sous forme de crédit et va durer 15 mois. L’enveloppe est décaissée dans le contexte du programme régional ouest africain de développement des infrastructures de communication WARCIP et vise à améliorer la connectivité et réduire les coûts des services de communication.

C’est une infrastructure qui met à la disposition des entreprises un espace hautement sécurisé pour qu’elles puissent entreposer en toute sureté leurs serveurs et équipements de réseau et de stockage. Pour cela un espace de 400m2 de data leur est alloué pour les mêmes services. Le gouvernement s’octroie lui 100m2 d’espace data. Le carrier Hôtel offre aussi la possibilité d’accès à internet à très haut débit avec un minimum de coût et de complexité. L’enjeu est de taille pour le Togo qui mise sur l’économie numérique pour consolider sa croissance.

Tchaazing’nan BAGA

mise en ligne Elie AGBA GNADAO