L’ANVT au cœur de la lutte contre la Covid-19

Le Directeur général de l’Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT), Omar Agbangba a présenté jeudi 21 octobre 2020, le bilan à mi-parcours du projet dénommé “Volontaires nationaux au cœur de la Covid-19, dans les communes au Togo”.

La pandémie à coronavirus a sapé le déroulement normal des activités économiques au Togo comme partout dans le monde entier. Pour freiner sa propagation, le gouvernement togolais a mis sur pieds un plan national de riposte.

En soutien à ce plan, l’ANVT a mobilisé 5947 volontaires d’engagement citoyens (VEC) et seniors en mission dans les 117 communes du Togo. Ceux-ci, s’impliquent dans la sensibilisation des communautés et leur fournissent des dispositifs de prévention conçus localement avec des matériaux de fortune.

En outre, 209 volontaires nationaux de compétence, tous des professionnels de santé mobilisés au sein des formations sanitaires, appuient le personnel dans la lutte contre la pandémie, à travers la prévention, le dépistage et le traitement des personnes atteintes.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet “Volontaires nationaux au cœur de la Covid-19 dans les communes au Togo”, près de 2 millions de personnes ont été directement touchées par les actions de sensibilisation des VEC sur les gestes barrières et la prévention de la Covid-19.

Seulement, précise le Directeur général de l’ANVT, les moyens pour étendre et accroître ces initiatives au-delà des chefs-lieux de communes et dans les coins les plus reculés du pays sont limités. C’est pourquoi, pour renforcer la contribution des volontaires nationaux à la réduction de la propagation de la Covid-19 au Togo, l’ANVT a sollicité et obtenu un financement de la Délégation de l’Union Européenne au Togo. C’est ce qui a favorisé l’atteinte des résultats actuels. « Aujourd’hui, on peut retenir que plus de 45.000 masques, plus de 5.000 litres de savon liquide et plus de 18.000 dispositifs de lavage des mains, ont été fabriqués par les volontaires et mis à la disposition des populations », a souligné Omar Agbangba.

Par ailleurs, le Directeur général de l’ANVT invite la population togolaise à continuer de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Aux médias, il demande la poursuite de la sensibilisation des populations sur l’existence de la pandémie.

Prévu pour 06 mois, le projet “Volontaires nationaux au cœur de la Covid-19 dans les communes au Togo”, arrive à terme à la fin du mois d’octobre 2020

Ulrich AMEGA