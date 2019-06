Le président de la république Faure Essozimna GNASSINGBE a pris part à la 5eme édition du débat annuel d’Invest Africa. Il a vendu aux potentiels investisseurs présents à cette rencontre de haut niveau, le Plan National de Développement et les opportunités d’affaires qu’il leur offre.

Le chef de l’état Faure GNASSINGBE fait valoir une fois encore les raison d’investir au Togo. Le Togo et le PND sont donc à l’honneur à la 5eme édition du débat annuel d’invest Africa à Londres. Le président de la république a exprimé sa vision d’une transformation structurelle de l’économie togolaise traduite dans ce plan quinquennale au cours de cette grande rencontre annuelle de cette institution. Il a aussi expliqué et fait découvrir aux potentiels investisseurs présents les efforts consentis par le pays ces dernières années pour se doter d’infrastructures routières, aéroportuaires modernes répondant aux normes internationales afin de promouvoir l’économie nationale. Et grâce à ses investissements, aujourd’hui les résultats sont là.

Le trafic au port autonome de Lomé dame le pion aux autres ports de la sous-région. Et l’aéroport international GNASSINGBE Eyadema est l’un des meilleurs cités en Afrique. Ce qui vaut au pays, la présence de plusieurs sociétés et institutions qui ont élu pour centre d’opération, le Togo. Le chef de l’état a également mis en exergue des pôles de transformation agricole, manufacturiers et d’industries extractives. Il va naturellement de l’ambitieux projet de création d’agropole, la mise en place de parcs industriels, la stratégie nationale d’électrification à la relance du secteur minier, la promotion des activités commerciales entre autres. L’auditoire a eu droit aux réformes économiques opérées par le Togo ces dernières années, afin d’inciter davantage les opérateurs économiques, le secteur privé à investir au Togo.

Luc ASSIH

Mise en ligne Ulrich AMEGA