La CEDEAO occupe le premier rang parmi les regroupements sous régionaux en Afrique et selon l’Organisation des Nations Unis, tout ce qui se fait en Afrique est exemplaire avait relevé le président de l’assemblée nationale du Sénégal. Pour maintenir ce leadership, les parlementaires tiennent à la mise en exécution des recommandations issues du forum de Dakar sur la libre circulation des personnes et des biens et la problématique de la migration d’où cette marche de sensibilisation à travers les rues de Dakar sanctionnée par la remise du document au gouvernement.

Ses résolutions et recommandations vont atterrir sur la table du président en exercice de la CEDEAO le chef de l’Etat Faure Essozimna GNASSINGBE. Les parlementaires saluent sa vision panafricaniste, ses efforts et son engagement à faire de l’intégration sous-régionale une réalité sur le terrain. Leurs vœux c’est de voir mettre un terme à la crise qui déstabilise et fragilise le Togo et ce à travers le dialogue ouvert entre les acteurs politiques.

Elie AGBA