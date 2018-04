Le forum présidentiel de la jeunesse se tiendra du 20 au 21 avril prochain. C’est l’information donnée ce mercredi 04 avril 2018 au cours d’une conférence animée par le comité d’organisation de cet important rendez-vous des jeunes avec le chef de l’Etat. Occasion pour les responsables du comité de faire le point des fora régionaux tenus du 09 au 22 mars 2018 à travers le territoire national.

C’est officiel, le forum présidentiel de la jeunesse se tiendra du 20 au 21 avril prochain à Lomé. A la presse l’information est partagée. Le comité préparatoire a passé au crible le rapport des fora qui se sont déroulés dans toutes les régions du Togo. La tournée régionale a permis aux jeunes de formuler des recommandations à l’adresse du comité préparatoire. Pour ce dernier tout va bon train pour une rencontre réussie.

A cette phase préparatoire, les jeunes ont su diagnostiquer leurs préoccupations, besoins et défis propres à leurs communautés. Les trois grands sujets du forum ont été portés à leur connaissance : entreprenariat et emploi des jeunes, jeunesse et citoyenneté et éthique de la responsabilité ou encore jeunesse environnement et développement durable.

A ce forum, sont attendus plus de 3000 participants. Des jeunes ayant l’âge compris entre 18 et 35 ans seront les plus privilégiés.

Ils devront cependant être engagés dans les actions de développement de leurs communautés et faire notamment preuve d’aptitude entrepreneuriale et de leadership dans le domaine économique, social, technologique ou culturel.