LE GOUVERNEMENT FAIT UN LOOBING AUPRES DE L’OPIQ

Une délégation gouvernementale avec à sa tête le premier ministre Komi Selom Klassou a rencontré des membres de l’Agence du gouvernement Américain dénommée « Overseas Private Investissement Corporation (OPIQ) » conduite par son président David Bohigian le mardi 9 janvier à Lomé.

Cette initiative, a pour objectif de permettre aux deux parties d’échanger sur les secteurs

potentiels togolais porteurs de croissance qui pourront recevoir les investissements Américains. « Cette visite, que nous apprécions hautement, traduit le dynamisme et l’approfondissement du partenariat économique entre les Etats-Unis d’Amérique et le Togo, mais surtout entre l’OPIQ et notre pays, que le chef de l’Etat, Faure Gnassingbé souhaite impulser », a dit le premier ministre.

« Je salue le leadership et l’intérêt manifeste des responsables de l’OPIQ pour le Togo et qui ont déjà porté des fruits. Le secteur de l’énergie a ainsi bénéficié d’un financement long terme octroyé par l’OPIC au groupe Contour global pour la production de l’électricité au Togo », a-t-il dit.

L’OPIQ a également contribué, en son temps, au financement des études pour la mise en place de la zone franche togolaise. Le Togo entretient également d’excellentes relations avec des institutions américaines, entre autres, le Millenium Challenge Corporation (MCC) et l’African Grouwth Opportunities Act (AGOA), a souligné M. Klassou.

« La volonté du Président de la République et du gouvernement de faire du secteur privé la

cheville ouvrière de la croissance économique dans notre pays s’est concrétisée par l’adoption du décret N°2017-049/PR du 31 mars 2017 qui a créé le comité de concertation entre l’Etat et le secteur privé », a ajouté le chef du gouvernement. Il a cité, à cet effet, des réformes politiques pour garantir l’Etat de droit, des réformes économiques pour améliorer le cadre macro-économique et l’environnement des affaires en général, des réformes des finances publiques pour renforcer la viabilité du budget et améliorer les recettes internes ; l’amélioration du capital humain en investissant lourdement dans la santé et l’éducation. Il a souligné que l’objectif de tout ceci devra concourir à amplifier le dynamise du partenariat public-privé, et faciliter une intégration réussie du secteur privé au tissu économique national et dans les chaines de valeur internationales.

Le chef du gouvernement a présenté à la délégation plusieurs projets notamment le projet de quai minéralier, les projets d’amélioration de l’accès à l’électricité, le projet de développement des agropoles, de la mise en place d’un fonds de capital-risque, de la promotion des produits togolais sur les marchés extérieurs par la création d’un laboratoire de certification des produits à destination des marchés internationaux. « Nous souhaitons que dans les quelques intérêts que l’OPIQ va retenir que le projet de développement des agropoles et le secteur de l’électricité puisse être maintenus.

Le président de la délégation et président de l’OPIQ, David Bohigian a confié qu’ils verront

la liste des domaines potentiels d’investissement au Togo que le premier ministre leur a soumis et voir dans quelle mesure il faut investir et dans quels secteurs.

L’OPIQ est une agence gouvernementale financièrement autonome des Etats-Unis destinée à soutenir les entreprises américaines qui investissent dans les pays émergents. Elle collabore avec des entreprises de toutes tailles dans des secteurs divers allant des infrastructures à l’électricité, la santé et l’accès au crédit.

ATOP/BK/DHK