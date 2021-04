Le Haut Conseil pour l’Emploi des Jeunes, officiellement lancé par Victoire TOMEGAH-DOGBE

Placé sous le thème : « Entreprises jeunes du 21ème siècle dans les tourbillons de la Covid-19 », les travaux du Haut conseil pour l’emploi des jeunes se sont tenues ce mardi 13 Avril 2021 à Lomé sous la présidence du Premier Ministre Victoire Tomégah-Dogbé, Présidente dudit conseil. Il s’agit de la première session inaugurale du Haut conseil pour l’emploi des jeunes HCEJ.

Le Gouvernement en instituant un Haut conseil pour l’emploi des jeunes, a voulu amplifier la mobilisation de tous, pour l’emploi et contre le chômage des jeunes. C’est une traduction de la volonté et la détermination du Togo sous le leadership du Chef de l’Etat, d’imprimer un nouvel élan à sa stratégie de promotion de l’emploi des jeunes.

Cette session inaugurale, véritable cadre d’échange et de partage d’expérience entre les acteurs multisectoriels intervenant dans la promotion de l’emploi des jeunes, a permis de lancer officiellement les travaux des pôles thématiques.

« La question de l’emploi des jeunes est une question impérieuse pour un pays comme le Togo. Et le Gouvernement a déclaré la guerre au chômage et au sous-emploi depuis plusieurs années à travers différents mécanismes et structures mis en place. », a indiqué la Ministre du développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, Myriam Dossou-d’Almeida.

Dans son mot d’ouverture de la session, Mme le Premier Ministre, Présidente du Haut conseil pour l’emploi des jeunes, a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement et félicité les jeunes pour leur engagement.

Elle a souligné l’importance pour les décideurs, les partenaires et les acteurs du secteur privé d’améliorer les politiques d’emplois des jeunes en mutualisant leurs efforts pour un ” pacte social” rénové au service de l’emploi des jeunes.

« Après quelques années d’existence, nous devons saisir l’opportunité de cette première réunion du Haut conseil, pour non seulement encourager les résultats obtenus, mais aussi définir des perspectives qui nous permettront de donner plus d’opportunités aux jeunes de jouer pleinement leur rôle de moteur de croissance de notre pays », a lancé Mme le Premier Ministre.

Le Haut conseil est l’organe central de la Coalition nationale pour l’emploi des jeunes créé en août 2016. Il a pour missions de veiller au respect des orientations générales de l’Etat en matière d’emploi des jeunes ; d’apprécier les stratégies proposées par le secrétariat permanent de la coalition ; d’étudier et proposer à l’endroit du gouvernement et des partenaires des orientations nécessaires et des cibles nouvelles en vue d’assurer une meilleure efficacité de la coalition ; d’approuver le rapport de sélection des partenaires stratégiques et les programmes d’activités.

Pour ce faire, le gouvernement a lancé au cours de cette session, la plateforme ”Leleng”, une application mobile à télécharger et le www.jeunes.gouv.tg, dédiée à la jeunesse. Elle aborde et ouvre un horizon large en cette période de Covid, pour les jeunes où ils trouveront des solutions d’emplois, d’orientations et de formations.

Ulrich AMEGA