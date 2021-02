LE MINISTRE ADEDZE CONSTATE L’EVOLUTION DES TRAVAUX DU MARCHE DE KARA

Démarrés en septembre 2016, les travaux de reconstruction du marché de Kara (412 km de Lomé) ont atteint un taux d’achèvement de 86,67%. Une avancée des travaux a été constatée par le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation locale, Kodzo Adedze.

Le ministre était présent dans le cadre d’une visite opérée ce lundi, sur le site, pour s’enquérir de l’évolution des travaux. « les entreprises en charge du chantier devraient conduire les travaux avec célérité afin de livrer le marché dans un délai court et raisonnable, sa contribution étant conséquente quant à la relance de l’économie togolaise », a laissé entendre le ministre Kodzo ADEDZE, en charge du commerce.

Pour rappel, ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Projet d’Appui à la Reconstruction des Marchés et aux Commerçants de Kara et de Lomé (PARMCO), financé par la Banque Africaine de Développement (BAD), qui a pour objectif de reconstruire les marchés de Kara et de Lomé, tout en soutenant commerçants, victimes des incendies de janvier 2013.

En tout, la réalisation de l’ouvrage de Kara, un immeuble de 3 niveaux (rez-de-chaussée et 2 étages), va coûter au total 4 milliards de FCFA.

Ulrich AMEGA