LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION AU CONTACT DES RESPONSABLES DES ANTENNES LOCALES DES MEDIAS PUBLICS

Dans sa volonté d’apporter plus de dynamisme au secteur de la communication, tout en améliorant les conditions de travail des services déconcentrés relevant de son département, le ministre de la communication, des médias, porte-parole du gouvernement, le professeur Akodah AYEWOUADAN est allé à la rencontre des différentes antennes de la Télévision Togolaise, de Radio Lomé, et de l’Agence Togolaise de Presse. La démarche s’inscrit dans sa tournée initiée pour s’enquérir des réalités du terrain.

Le ministre en charge de la communication au contact des services déconcentrés des médias d’Etat. Que ce soit à Dapaong, à Kara, à Sokodé ou à Atakpamé, il est allé s’enquérir des conditions de travail, des antennes locales de la Télévision Togolaise, de Radio Lomé, et de l’Agence Togolaise de Presse.au regard de la réalité du terrain, des actions urgentes s’imposent à deux niveaux.

« Au plan infrastructurel et puis matériel, il y a des efforts à faire. D’abord au plan infrastructurel, il y a une réorganisation qui s’impose, relativement à nos différents services déconcentrés, afin de mieux les installer pour que notre contribution à l’information de nos concitoyens soit plus efficace. Au plan matériel, un travail a déjà été commencé, et il faut le poursuivre en terme d’équipement de nos services déconcentrés, et en terme de rationalisation aussi des moyens que nous avons. Tout ceci me fait dire que le travail qui a été réalisé jusque-là reste un travail de qualité. Mais dans cette volonté d’apporter une plue value à l’existent, il nous faut continuer à travailler parce que notre département est un département clé », a souligné le ministre de la communication, des médias, porte-parole du gouvernement, le Professeur Akodah AYEWOUADAN.

Les réalités du terrain constatées et relevées, de nouvelles orientations sont données aux différents agents de ces antennes régionales, pour plus d’efficacité dans leurs prestations de service. Conformément à la feuille de route du ministère, des actions sont déjà envisagées, pour redynamiser le secteur.

Ulrich AMEGA