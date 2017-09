LE MODELE FINANCIER DE L’UNITE REGIONNAL DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS PUBLICS PRIVES DE LA BOAD LANCE

Tweet on Twitter

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a lancé le jeudi 7 septembre à son siège à Lomé, son modèle financier de l’Unité Régionale de Développement des Partenariats Publics Privés (URDPPP).

La rencontre a réuni les responsables en charge des Partenariats Publics Privés (PPP) des

pays membres de l’UEMOA et ceux des institutions partenaires notamment la BAD, l’AFD et

l’UEMOA. Elle a permis de faire des analyses économiques et financières de l’impact des risques inhérents à un projet, puis servi de cadre de propositions d’un dispositif méthodologique permettant aux Etats membres de formuler de bonnes pratiques en matière de PPP.

L’URDPPP a pour mission de contribuer à l’émergence d’un marché des PPP dans l’espace

UEMOA, d’appuyer les Etats en matière de PPP, de fédérer des partenaires pour la mise en place des projets en mode PPP et d’appuyer la mise en place de mécanismes de facilitation de financement et de garanties pour les projets. Afin de s’acquitter de ses missions, l’URDPPP a entrepris de développer, en collaboration avec le cabinet international MARSH, un outil d’aide à la décision qui permettrait aux porteurs publics de projets de déterminer l’option contractuelle la plus opportune, à savoir la réalisation du projet en Maîtrise d’Ouvrage Public ou en PPP.

A l’occasion, le vice-président de la BOAD, Bassary Touré, a insisté sur l’importance de

disposer des conditions adéquates pour attirer un secteur privé dynamique et entreprenant,

permettant ainsi d’apporter une contribution essentielle au processus de développement des Etats. Il a ajouté que les PPP constituent l’une des voies qui permettront de pallier la raréfaction des ressources concessionnelles, tout en bénéficiant notamment de l’expertise technique et de la capacité d’innovation du secteur privé Au titre des projets PPP dont la BOAD a contribué au financement, on peut notamment citer la construction du pont Henry Konan Bédié en Côte d’Ivoire et de l’autoroute à Péage Dakar-Diamniadio au Sénégal.

L’URDPPP est né de la volonté des chefs d’Etat et de gouvernement de doter l’espace

UEMOA de moyens techniques, juridiques et financiers pour favoriser l’émergence de

financements innovants et adaptés, en vue du développement des économies par le biais des Partenariats Publics Privés (PPP). Il est logé au sein de l’immeuble abritant le siège de la BOAD sous forme d’un Organisme Expert.

ATOP/KYA/SAS