LE NOUVEAU PRESIDENT DE LA COUR SUPREME DU TOGO PRETE SERMENT

Quelques jours après la passation de charge avec son prédécesseur, le nouveau président de la cour suprême du Togo, Abdoulaye YAYA a prêté serment ce lundi 14 Décembre 2020 devant les parlementaires togolais.

Le moment est solennel avec des dispositions particulières. De grandes personnalités ont répondu présentes à cette grande cérémonie. La grande chancellerie des ordres national du Togo était bien aussi de la partie.

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la constitution, de garder le secret de délibération et vote. De ne prendre aucune position publique, et de ne donner aucune consultation à titre privé, sur les questions relevant de la compétence de la cour, et de me conduire en tout, comme un digne et royal magistrat », a juré main levée, le président de la cour suprême, Abdoulaye YAYA.

Cet exercice devant le bureau de l’Assemblée Nationale, est prévu par l’article 121 de la constitution togolaise. « le bureau de l’Assemblée Nationale prend acte de votre serment, dit qu’il en sera dressé un procès-verbal, et vous renvoi à l’exercice de vos fonctions, tout en vous souhaitant plein succès », a laissé entendre la présidente du parlement, Yawa Djigbodi TSEGAN.

Ulrich AMEGA