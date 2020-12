LE PNUD REVOIT SON PLAN ANNUEL DE DEVELOPPEMENT

Le programme des nations unies pour le Développement PNUD, tient depuis ce mardi 15 Décembre 2020, la revue annuelle du Plan de travail annuel, pour cette année 2020. 3 jours seront donc consacrés à l’analyse des trois piliers à savoir : la gouvernance, la croissance et l’environnement. Il s’agit de mieux l’adapter au contexte de l’heure lié à la pandémie du covid 19.

Le plan du travail annuel PTA 2020 du PNUD, en faveur du Togo, passé en revue. L’accent est mis essentiellement sur l’analyse des trois piliers de ce plan. Il s’agit du volet gouvernance, de la croissance, et de l’environnement. Au total, 29 projets ont été exécutés en faveur des populations. Le projet d’appui à la décentralisation, la promotion de l’égalité de genre, le leadership des jeunes et des femmes, appui à la mise en place d’infrastructure durable, en sont quelques-uns.

« Actuellement nous sommes à un taux de mise en œuvre de presque 88% que nous voulons rehausser d’ici la fin de l’année. L’objectif est d’atteindre les 95% » a expliqué le Moctar FALL, représentant résident adjoint du PNUD au Togo.

Environs 6 milliards de dollars américain ont été mobilisés par ce projet qui malheureusement a été impacté par la pandémie du covid 19. Pour 2021, le plan du travail annuel sera réajusté en fonction du contexte actuel. « Nous avons tiré des leçons de la situation, et nous allons reprogrammer nos projets afin qu’ils puissent aux aspirations, et du gouvernement et de la population », a-t-il poursuivi.

Ulrich AMEGA