LE PROGRAMME PRESIDENTIEL D’EXCELLENCE PORTE SES PREMIERS FRUITS

Après 18 mois de dure labeur pour décrocher le précieux sésame, le master II professionnel, la première promotion des étudiants qui ont bénéficié du Programme Présidentiel d’Excellence pour le PND, a reçu son diplôme ce mercredi 27 janvier à Lomé. La cérémonie de remise a été présidée par le premier ministre Victoire TOMEGAH-DOGBE.

C’est une initiative du chef de l’état Faure Essozimna GNASSINGBE, qui veut mettre l’excellence au service de l’administration et de l’entreprenariat. Lancé en 2019, les lauréats reçoivent leurs diplômes professionnels, imbus de compétence avéré en leadership, communication, et gestion des projets.

C’est au vue de l’importance et de la pertinence de ce programme dans le contexte actuel des défis de l’adéquation formation emploi que le PNUD a accompagné l’initiative. « Nous avons décidé, de continuer à financer et à soutenir le Programme Présidentiel d’Excellence du PND, jusqu’en 2025 », a souligné le représentant résident du PNUD au Togo, Aliou DIA.

« Ce programme a l’ambition de doter les jeunes togolais talentueux des compétences de haut niveau, capable d’accompagner la volonté politique, dans les stratégies de développement » selon le premier ministre, Victoire TOMEGAH-DOGBE. Et de poursuivre

« je pense que nous pouvons rendre un hommage à son excellence le président de la République, pour avoir ainsi permis à cette jeunesse de réaliser ses ambitions pour le Togo. A vous les jeunes, vous etes la première génération, et vous portez la responsabilité de réussir, et de véritablement penser à apporter de la valeur ajoutée, partout vous serez. Réussissez, et d’autres générations marcherons dans vos pas ».

Ulrich AMEGA