Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a lancé le mercredi 1er août, le « Projet Galilée : un étudiant, un ordinateur » en présence des membres du gouvernement, des autorités

universitaires et des sponsors du projet.

Le projet Galilée consiste à faire acquérir aux étudiants un ordinateur neuf de marque ACER, permettre à ceux-ci d’étudier dans les conditions conformes aux standards

internationaux à l’ère de la technologie.

Par ce projet, le ministère de l’Enseignement supérieur compte offrir des conditions d’étude répondant au marché de l’emploi avec des ordinateurs connectés à internet à des tarifs particulièrement bas. Pour cet équipement proposé à plus de deux cent mille (200.000) FCFA chez les revendeurs, un étudiant ne dépensera que cent dix mille (110.000) FCFA dans le cadre du projet. Pour participer, l’étudiant doit s’inscrire sur une plateforme de gestion du projet disponible à l’adresse : www.projetgalilee.tg. Il dépose cinquante mille (50.000) FCFA en un ou plusieurs

versements ; le complément de sa participation, soixante mille (60.000) FCFA est payable soit au comptant soit en 12 mensualités de cinq mille (5000) FCFA après un accord de prêt d’une banque

partenaire du projet, notamment l’Ecobank et l’Orabank.

Le projet Galilée scindé en trois (03) phase est destiné uniquement aux étudiants des universités publiques du Togo. La première phase va couvrir la période de 2018-2019 et va

permettre à 10.000 étudiants d’être bénéficiaires. La deuxième et la troisième phase vont couvrir la période de 2019-2021 et prendra en compte 30000 étudiants.

« L’ordinateur est présent dans la vie quotidienne de chacun comme un outil d’information, d’organisation, de mémorisation et de préparation à la décision, spécifiquement pour

l’enseignement supérieur. Il est un inestimable facilitateur des enseignements et des apprentissages et, enfin, pour les chercheurs, il est un indispensable outil de travail de chaque jour», a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur, Octave Nicoué Broohm.

Pour le coordonnateur du projet Galilée, Venance Palanga, ce projet va permettre aux étudiants d’améliorer leurs compétences et le taux de réussite.

A cette cérémonie, les dix premiers étudiants ont bénéficié de leur ordinateur.

ATOP/SAT/KYA.