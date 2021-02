LE TOGO ACCUEILLE LE SYSTEME DE NAVIGATION SBAS

Le Togo accueille depuis ce mercredi mercredi 27 janvier et ce, pour 3 jours à l’aéroport de Lomé, une série de démonstrations et de formations sur le système SBAS de navigation par satellite (Galileo).

Un évènement organisé par l’Agence nationale de l’aviation civile du Togo, l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) avec la participation d’Airbus, d’ATR, de Boeing, d’Air France, d’Asky et de EGNOS (Africa Joint Programme Office (JPO), notamment.

« Le SBAS contribuera énormément à l’amélioration du MUTAA. Il remplace l’ILS, donc c’est vraiment une action à saluer » a fait savoir le Directeur Général de l’Aviation Civile, le colonel Gnama LATTA.

Plusieurs vols de démonstration auront lieu pour expliquer tous les avantages du système en Afrique.

LE SBAS est un système de navigation par satellite qui permet aux avions de ne plus être dépendants d’un contrôle au sol et de ses infrastructures aéroportuaires. Et ce peu importe les conditions météo.

Cela permet de se poser presque n’importe où, y compris sur de petits aéroports qui ne possèdent pas les équipements faute de moyens financiers ou en raison d’un faible trafic qui ne nécessite pas de réaliser de lourds investissements.

Cette technologie est un avantage pour les compagnies aériennes et pour l’Assena qui pourra ainsi réduire drastiquement ses coûts opérationnels.

L’Airbus A350 est livré d’usine avec le SBAS, mais pas la plupart des modèles qui desservent l’Afrique : A330, A320, B787, B777 …

Démarrée depuis 2005, l’approche a été validée par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale OACI. Elle a déjà fait ses preuves aux Etats unis et en Europe.

Ulrich AMEGA