Le Togo vient de lancer ce jeudi 15 février 2015 la phase de planification nationale de réduction des polluants climatiques de courte durée. Un projet appuyé par l’ONU environnement qui permettra chaque année d’éviter d’ici 2030 2,4 millions de décès prématurés liés à la pollution de l’air et près de 32 millions de récoltes perdues.

Outre les substances nocives à durée de vie longue comme les gaz à effet de serre et le dioxyde de carbone qui détruisent la couche d’ozone contribuant dangereusement au réchauffement de la terre, il existe des polluants climatiques de courte durée de vie dont les impacts sur la santé, l’environnement et même l’économie mondiale sont réels. Il s’agit du noir de carbone, l’ozone troposphérique, le méthane et certains hydrofluorocarbures dont la durée de vie est relativement courte dans l’atmosphère. Pour lutter contre ces polluants et contribuer à leur réduction, le Togo se dote d’un plan national. Le ministère de l’environnement et des ressources forestières a procédé au lancement de ce projet de réduction des polluants climatiques comme l’a souhaité le programme des nations unies pour l’environnement. La réduction de ces substances dangereuses contribuerait au ralentissement du réchauffement climatique de 0,5°C d’ici 2050.

Samuel DEGBE