Le Premier ministre, Komi Selom Klassou a reçu le jeudi 2 août à Lomé, le vice-président mondial de « whole food market » Don Clark.

M. Don Clark a été introduit par le responsable de l’ONG ALAFIA avec qui il est en partenariat. Il s’est dit honoré d’être reçu par le chef du gouvernement, Komi Selom Klassou au sortir de son audience. Il a ensuite déclaré que « Nous avons un partenariat important avec l’ONG ALAFIA et nous sommes là dans le cadre du renforcement de ce partenariat, parce que nous partageons une vision, celle de pouvoir oeuvrer pour améliorer les conditions de vie des populations au sein desquelles nous sommes en train d’avoir nos activités. Voilà pourquoi nous avons vraiment apprécié cette occasion à venir au Togo et à rendre visite au chef de Gouvernement. »

M. Don a aussi évoqué la collaboration qui existe entre le Togo et les Etats-Unis, particulièrement le travail mutuel que fait la compagnie aérienne Asky et éthiopien Airlines qui constitue un grand partenaire pour la société américaine Boeing.

Le vice-président mondial de « whole food market » a fait savoir qu’il a rencontré d’autres entrepreneurs avec qui il pense tisser des relations d’affaires en exportant leurs produits biologiques

aux USA.

« Whole food market » est une entreprise spécialisée dans la distribution de produits biologiques basée au Texas (USA).

ATOP/LM/KEA