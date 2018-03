3e édition du Forum National de l’Eau et de l’Assainissement au Togo. Le ton est donné à l’évènement ce lundi 26 mars 2018 à Lomé. Les acteurs impliqués dans la gestion de l’eau et de l’assainissement vont saisir ce cadre d’échanges pour revisiter durant 2 jours les actions et politiques en cours dans le secteur.

L’eau dans tous les ménages et accessible à tous. Tout l’enjeu de cette précieuse denrée se joue au jour le jour à l’échelle mondiale et au Togo. De l’eau potable à tous et en quantité ; le chantier est encore grande de taille et le concours de tous est jugé indéniable. La 3e édition du Forum National de l’Eau et de l’Assainissement se hisse à la hauteur des défis. Elle rassemble ce lundi 26 mars 2018 à Lomé les acteurs impliqués dans la gestion de l’eau et de l’assainissement. L’idée maîtresse : « partager l’eau ».

Le forum se tient tous les 3 ans et fait suite aux journées mondiales de l’eau. L’édition 2018 veut renforcer les bases des politiques réelles devant solutionner à court et à long terme les difficultés inhérentes à l’accès à l’eau potable. Les objectifs de développement durables (ODD) l’exigent.

Au Togo selon les statistiques, 50% de la population à accès à l’eau potable. En milieu rural, on estime à 55% le taux de désserte en eau. Les acteurs relevant du secteur tablent sur une inversion de la tendance d’ici à 2020. On plaide pour qu’au moins 0,5% du PIB soit alloué à l’assainissement et à l’hygiène. Au moins 5% de budget national pour l’approvisionnement en eau, pour que chacun puisse boire à sa soif.

Samuel DEGBE