Le Bureau des Nations Unies pour les Affaires de Désarmement (UNODA) organise depuis ce mardi 10 avril 2018 des rencontres à Lomé à travers le Centre Régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC). Il s’agit des réunions préparatoires régionales pour les Etats africains en prélude à la 3eme conférence d’examen du programme d’action des Nations Unies sur les armes légères et de petits calibres à New York.

La prolifération et le trafic illicite des armes légères et de petits calibres sont des phénomènes récurrents en Afrique et dans le monde entier. Aussi un grand nombre de pays sont affectés par les conséquences désastreuses de ces phénomènes. En vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petits calibres, le Bureau des Nations Unies pour les Affaires de désarmement (UNODA) et ses partenaires de l’Afrique de l’Ouest et du Centre font l’état des lieux. Les avancées et les défis sur l’exécution du programme d’action sont des points passés en revue. Et c’est à travers ces réunions préparatoires des Etats africains pour le renforcement des capacités et la mise en œuvre des stratégies efficaces pour la lutte.

Ces réunions sont organisées pour permettre aux Etats africains d’être outillés avant de prendre part à la 3eme conférence d’examen du programme d’action des Nations Unies sur les armes légères et de petits calibres en juin 2018 à New York. Des rencontres qui vont permettre d’assurer une gestion responsable des armes et renforcer la paix et la sécurité afin de consolider la stabilité globale et régionale.

Viviane N’SOUVI