Les clubs rotary du Togo en partenariat avec le ministère de la santé et de la protection sociale ont lancé ce mercredi 21 février 2018 à Lomé lors d’une conférence de presse le programme « journées santé de la famille rotary ». Un projet qui vise à sensibiliser la population togolaise sur de bonnes habitudes alimentaires pour un meilleur bien être.

Les clubs rotary appuient les autorités togolaises dans la lutte contre le diabète et de l’hypertension artérielle. C’est à travers le programme dénommé les journées santé de la famille rotary. Une initiative qui s’inscrit dans la cadre des festivités marquant les 50 ans du rotary au Togo.

Selon une enquête, le taux de portage du diabète au Togo varie de 2,6% à 6%. Et celui de l’hypertension à 20% chez les jeunes de 15 ans et plus. Deux couples de maladies infernales dont si rien n’est fait dans les années à venir, seront à l’origine des cas de décès dans le pays. D’où l’intérêt pour la population de participer à cette campagne de dépistage.

Le représentant du ministre de la santé et de la protection sociale a salué l’initiative qui selon lui cadre bien avec la vision de la politique de santé au Togo. Les journées santé de la famille rotary se déroulent du 22 au 24 février 2018 et se tiendront sur 5 sites à savoir : Etat civil de Didjolé, EPP AWOUDJA à SAGBOVILLE, place publique d’Anfamé, place premier juin à côté de la clinique BIASA, au centre communautaire de Bè.

Samuel DEGBE