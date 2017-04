LES FESTIVITES DU 57ème ANNIVERSAIRE DU TOGO CONFIEES A DIEU

Une messe catholique et un culte d’action de grâce ont été dits le dimanche 23 avril à Lomé pour confier les festivités du 57ème anniversaire de l’indépendance du Togo dans les mains de Dieu.

La messe catholique concélébrée à la paroisse universitaire Saint Jean Apôtre par l’ordinaire

des lieux, Mgr Denis Amuzu-Dzakpah, a vu la participation du chef de l’Etat, Faure Gnassingbé. Le prélat s’inspirant des textes liturgiques (Actes aux Apôtres, chapitre 2, du verset 42 à 47, Psaume 118, première lettre de Saint Pierre au chapitre 1, du verset 3 à 9 et de l’Evangile de Jean, au chapitre 20, verset 19-31) a exhorté les fils et filles de la nation à vivre en harmonie et dans le respect mutuel. L’archevêque a convié les citoyens à cultiver les vertus de paix, de tolérance et à saisir la signification de la devise du Togo « Travail-Liberté-Patrie». Il a prié pour la paix et imploré Dieu, d’accorder la vie éternelle au peuple Togolais.

À l’Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo (EEPT), le chef du gouvernement, Komi

Sélom Klassou a assisté au culte d’action de grâces, célébré par un collège de pasteurs de l’EEPT, région ecclésiastique Sud-Maritime en présence des autorités politiques, administratives, militaires, traditionnelles et religieuses.

Dans sa prédication, le modérateur Paul Avinou, se basant sur la lettre de St Paul aux

Romains, chapitre 12 versets 4 à 12, a indiqué que les êtres humains sont comme les membres d’un corps qui travaille en parfaite harmonie et dans une cohésion totale pour faire vivre l’organisme humain. Il a prié pour qu’un esprit d’union, de compréhension mutuelle et d’amour du prochain anime le quotidien des Togolais; des vertus qu’il a qualifiées d’indispensables au développement inclusif du pays.

Les célébrants dans leur ensemble ont prié pour le chef de l’Etat, les membres du

gouvernement afin que le Tout-Puissant les assistent pour accomplir avec plus de sagesse leurs missions.

Par ailleurs, une opération ville propre est intervenue dans la journée du samedi 22 avril

dans le cadre du 57eme anniversaire de l’accession du Togo à la souveraineté internationale. Cette opération coordonnée par l’ANASAP s’est déroulée dans les places publiques, les administrations publiques, les rues et les boulevards de la capitale. Des Togolais, animés d’un sens patriotique, munis de houes, de balais, de râteaux et plusieurs autres outils d’aménagement ont rendu propre les différentes artères de la capitale.

