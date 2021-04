Les véhicules lourds de transport transformés, désormais interdits de circulation

Les véhicules lourds de transport de marchandises à carrosseries modifiées avec le nombre d’essieux augmenté sont interdits de circulation au Togo. La décision prise par le Gal Yark Damehane et Affoh Atcha-Dedji, respectivement Ministre de la Sécurité et de la protection civile, et Ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires vise à se conformer aux dispositions communautaires réglementant la charge à l’essieu dans l’espace UEMOA.

Le Gal Yark et Atcha-Dedji comptent sanctionner les propriétaires de véhicules qui transforment anarchiquement les véhicules lourds de transport de marchandises en modifiant les carrosseries.

Pour les deux Ministres, ces pratiques qui ont pour objectif d’augmenter le nombre d’essieux des véhicules, sont contraires aux dispositions communautaires réglementant la charge à l’essieu et le gabarit des véhicules lourds de transport de marchandises dans l’espace UEMOA.

Relevant que toute transformation notable sur un véhicule est subordonnée à une autorisation préalable du Ministère chargé du transport routier, les Ministres décident d’interdire à compter du 30 juin 2021, la circulation sur le territoire togolais, des véhicules transformés.

« Il est porté à la connaissance des acteurs que les véhicules transformés sus cités ne seront plus autorisés à circuler sur le territoire togolais à compter du 30 juin 2021 sous-peine de sanctions prévues par les textes en vigueur », ont-ils prévenu.

Selon les deux Ministres et conformément aux dispositions relatives à la lutte contre la surcharge routière dans l’espace UEMOA, les dimensions réglementaires des véhicules lourds autorisés à circuler ne doivent pas excéder 12m pour les véhicules à moteur isolé, les remorques (sans dispositifs d’attelages) et les semi-remorques.

Quant aux véhicules articulés et trains routiers, leurs longueurs sont respectivement fixées à 16,5 m pour le premier et 18,75 m pour le second.

Concernant la largeur requise pour circuler, les véhicules de transport sous température dirigée, ne doivent pas excéder 2,60 m. Quant aux autres véhicules, la largeur est fixée à 2,55 m pour une hauteur tout au plus de 4,5 m pour tous les véhicules poids lourds.

Tenant au respect scrupuleux de l’ensemble de ces dispositions qui prennent effet à compter du 30 juin au plus tard, les Ministres rappellent qu’à compter de cette date, les contrevenants tomberont sous le coup de la loi.

Ulrich AMEGA